publié le 12/10/2018 à 08:00

"Pas d'amiante dans nos écoles", c'est le mot d'ordre de la manifestation organisée ce vendredi 12 octobre à Paris par l'association de défense des victimes de l'amiante. Les parents et les profs du lycée Georges-Brassens de Villeneuve-le-roi, dans le Val-de-Marne, seront présents.



Les enseignants ont en effet décidé d'exercer leur droit de retrait : ils craignent que les classes ne soient contaminées par des poussières d'amiante après un incendie au sein de l'établissement. Depuis le 29 septembre dernier, les élèves n'y ont plus cours.

"L'amiante concerne le cancer de la plèvre, c'est extrêmement rapide. Même une exposition courte peut entraîner un cancer. Pour nous, il n'est pas question de nous mettre en danger, ou de mettre en danger les élèves (...)", explique Gwenaël Roussary, professeur d'histoire-géo au lycée.

À écouter également dans ce journal

Football - Kylian Mbappé est un homme de parole. Le joueur a versé, comme il l'avait promis et c'est une info RTL, l'intégralité de sa prime de coupe du monde à l'association Premiers de cordée, une association dont il est le parrain et qui propose des activités sportives aux enfants hospitalisés. Et ce vendredi 12 octobre, c'est la consécration pour le joueur :il fait la Une du très prestigieux Time Magazine, privilège rare pour un Français.





Médecine - L'Ordre des médecins dénonce la violence des récents propos polémique du Pape François qui avait, mercredi 10 octobre, comparé l'avortement au recours à "un tueur à gages". "On ne peut pas accepter que l'anathème soit ainsi jeté sur l'ensemble du corps médical, écrit le président de l'Ordre des médecins.



Fait divers - C'est une info RTL. La mère du jeune homme, filmé à l'agonie dans un hôpital après s’être empalé sur un poteau, a décidé de porter plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Dans cette affaire on le rappelle, deux enquêtes ont été ouvertes, l'une par le parquet de Paris, l'autre par les hôpitaux de Paris. Dans les deux cas, il s'agit d'identifier celui ou ceux qui ont diffusé ces images.