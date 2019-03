publié le 03/03/2019 à 07:41

Ce dimanche 3 mars, à 23h59, il ne sera plus possible de donner son avis. La consultation citoyenne sur le changement d'heure va en effet prendre fin. Au dernier pointage, 80% des participants sont pour la fin de ce système et une légère majorité choisirait de rester à l'heure d'été ce qui impliquerait donc des longues soirées estivales et un levée de soleil tardif en hiver.



La consultation n'a aucune valeur contraignante. La modification devrait être effective seulement en 2021. D'ici là, les institutions européennes appellent les États à se mettre d'accord. Une harmonisation jugée indispensable pour députée européenne Karima Delli.



La Commission des Affaires européennes de l'Assemblée avait lancé le 4 février dernier une consultation sous la forme d'un questionnaire en ligne. L'ensemble des résultats sera transmis aux institutions européennes.

