Changement d'heure : la consultation citoyenne plante le site de l'Assemblée

publié le 28/02/2019 à 12:01

Pour ou contre le changement d'heure ? C'est la question à laquelle l'Assemblée invite les citoyens français à répondre sur son site depuis le 4 février et jusqu'au 3 mars. La consultation a déjà reçu 400.000 réponses, un succès qui a eu raison du bon fonctionnement du serveur. "Le très grand nombre de connexions impacte le serveur. Nous travaillons à rétablir le service dans les meilleurs délais", indiquait le site du Palais Bourbon mercredi 27 février, dans la soirée.





Il y a dix jours, 54.000 personnes avaient déjà répondu, se prononçant à plus de 80% pour la fin du système actuel, selon les premiers résultats provisoires. Le débat est encore loin d'être clos entre heure d'été et heure d'hiver. C'est d'ailleurs le maintien de cette dernière qui semble l'emporter pour l'instant.



Instauré en 1976, le changement d'heure a toujours suscité le débat. À la fin de l'été dernier, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait proposé sa disparition dans l'Union Européenne, suite à une consultation qui avait récolté plus de 4,5 millions de réponses.