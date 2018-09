publié le 25/09/2018 à 08:35

Nouvelle crise autour de l'Aquarius. Le navire humanitaire faisait route vers Marseille avec à son bord 58 migrants. Les associations, le PS et la France Insoumise de Jean Luc Mélenchon demandent ce mardi matin au gouvernement d'autoriser son débarquement dans le port phocéen, alors que ce dernier a botté en touche la veille.



"On ne peut plus continuer cette hypocrisie qui consiste pour monsieur Macron à prendre des grands airs face aux xénophobes et ensuite refuser l'accueil à des malheureux", a déclaré Jean-Luc Mélenchon. "Il est évident que l'Aquarius doit pouvoir revenir à Marseille, il y a un devoir inconditionnel d'accueil de la détresse" a-t-il ajouté.



Matignon a indiqué chercher "une solution européenne" selon le principe du "port sûr le plus proche" pour le navire humanitaire Aquarius.

À écouter également dans ce journal

Justice : la reconstitution aura duré plus de six heures dans l'enquête sur la mort de la petite Maëlys. Elle s'est achevée peu après trois heures du matin. Toute la nuit, les juges ont tenté de retracer l'itinéraire de Nordahl Lelandais durant la nuit du meurtre de l'enfant.





Santé : le gouvernement présente aujourd'hui son budget pour la Sécurité Sociale. Priorité sera donnée aux médicaments génériques moins coûteux. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait annoncé 400 millions supplémentaires pour l'hôpital.





International : Emmanuel Macron est arrivé hier à New York et il prendra tout à l'heure la parole à la tribune des Nations-Unies, réunies en Assemblée générale. Avant cela, il s'entretiendra en tête-à-tête avec Donald Trump.