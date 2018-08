Que deviennent les migrants de l'Aquarius ?

publié le 20/08/2018 à 16:27

La scène se répète en Méditerranée. Un navire des garde-côtes italiens est bloqué depuis jeudi au large de Lampedusa avec à bord 177 migrants secourus entre Malte et l'île italienne et que personne ne veut laisser débarquer.



Il s'agit cette fois d'un navire militaire et c'est toute l'aberration : il n'a pas le feu vert de son gouvernement pour accoster dans son propre pays. C'est le même constat, bateau après bateau depuis le début de l'été.

Que deviennent les 42 migrants soudanais qui se trouvaient sur l'Aquarius et qui avaient accosté à Valence après un périple en Méditerranée ? Ils sont à Lille et tentent de s'intégrer avec l'aide d'une association. Le plus important pour le moment, ce sont les cours de Français, même si ce n'est pas évidement pour eux. Ils parlent également peu l'anglais.

Aider à trouver un travail

"Ici, pour le moment, on apprend le français, j'aimerais bien continuer mes études d'ingénieur. C'est une grande opportunité pour moi de rester ici et travailler en France", explique Marjid qui était à bord du bateau. Il y a encore peu de temps, lui et ses amis se trouvaient sur l'Aquarius.



L'heure est maintenant à l'intégration, bien encadrés par l'association Sauvegarde. Caroline Grossot qui fait partie de cette association, explique au micro de RTL, qu'ils "sont deux par chambres. Les repas sont pris en commun, chacun participe et gère le ménage des parties communes. On travaille l'apprentissage de la langue quatre demies journées par semaine. Les éducateurs leurs apprennent aussi à comprendre comment on fonctionne en France". Le but est de les mettre sur le bon rail professionnel.