publié le 01/06/2019 à 07:43

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) fête ce 1er juin 2019 ses dix ans. Lors de sa création, il avait pour objectif de favoriser le retour à l'emploi et limiter la pauvreté. Actuellement, 1,9 millions de foyers bénéficient du RSA, mais 30% des personnes qui y ont droit ne le demandent pas.



Martin Hirsch, à l'origine de cette aide sociale, se réjouit de sa transformation prochaine en RUA, le Revenu Universel d'Activité, censé être plus facile d'accès et plus efficace. "Le minimum vital a commencé avec le RMI, s'est étendu avec le RSA et va probablement continuer avec le revenu universel", estime-t-il sur RTL.

"Il est destiné à avoir quelque chose qui est plus simple; qu’on puisse vous dire : 'Si vous travaillez pas voilà combien vous aurez, si vous retrouvez du boulot vous allez passer directement à cela'. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver", poursuit-il.

"Progressivement, on essaye de faire en sorte qu’on soit tous citoyens, tous avec des droits, des devoirs, un pays dans lequel on ne puisse pas se retrouver avec 0 euro de revenus", continue Martin Hirsch, pour qui "une nation qui n'aide pas, ne soigne pas, ne soutient pas les plus fragiles de ses membres est une nation qui se fragilise elle-même".





