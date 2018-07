publié le 18/07/2018 à 08:50

L'hiver dernier, 36 nourrissons ont été contaminés à la salmonelle après avoir bu du lait infantile, fabriqué dans l'usine Lactalis de Craon, en Mayenne. Une commission parlementaire a enquêté pendant quatre mois et son rapport est présenté ce mercredi 18 juillet dans l’après-midi. Près de 50 propositions doivent être votées en Commission, puis présentées au gouvernement.





Christian Hutin, député apparenté PS et président de la Commission, donne des précisions pour RTL. "Il y a trois axes. Le premier, c’est le problème industriel. Et pour le moment les industries s’auto-contrôlent, donc il faut contrôler ces autocontrôles. Il faut savoir exactement comment ils se font, avoir des contrôles d’État, aléatoires, pour que ce soit plus sérieux", présente-t-il.

"Le deuxième axe, c’est celui de la distribution. On va se servir de la technologie pour savoir quel lot est incriminé, de quelle usine ça vient", ajoute Christian Hutin auprès de RTL. "Le troisième axe, c’est sur la police de l’alimentation. Pour l’instant il y a trois ministères : celui de la Santé, de l’Économie et de l’Agriculture. Ça ne peut pas aller, il y a un moment où il faut choisir. Il faut que ce soit contrôlé par une seule entité", termine-t-il.

Pour les Bleus du foot, c'est enfin le temps des vacances. Marrakech pour Benjamin Mendy, Los Angeles pour Adil Rami. Kylian Mbappé lui, va passer du temps en famille. L'attaquant du PSG s'est exprimé sur TF1 dans la soirée du mardi 17 juillet pour la première fois depuis le retour de l'équipe de France à la maison. Il confie son émotion après avoir remporté le Mondial.



À l'Élysée, place aux champions du CAC 40. Emmanuel Macron a reçu hier matin les partenaires sociaux, il leur a promis plus de dialogue pour les réformes à venir. Mais il a également rencontré les patrons des 100 plus grandes entreprises françaises. Le chef de l'État leur a demandé de s’engager davantage sur l'apprentissage et les embauches dans les quartiers en difficulté.



Aux États-Unis, Donald Trump rétropédale. Le président américain tente comme il peut de limiter la casse après sa rencontre désastreuse avec Vladimir Poutine. Il avait affirmé qu'il ne croyait pas à une ingérence russe dans la présidentielle. Donnant raison à Poutine contre ses propres services de renseignement. Un scandale aux États-Unis, alors que même son propre camp hurle à la trahison. Le président américain affirme désormais qu'il s'est mal exprimé.