publié le 17/07/2018 à 17:56

"Dangereux", "faible", "erreur tragique". Les mots sont forts de l'autre côté de l'Atlantique pour critiquer les paroles de Donald Trump après le sommet historique qu'il a tenu avec Vladimir Poutine lundi 16 juillet 2018 à Helsinki. Un seul Républicain américain, Rand Paul, l'a soutenu.



Peu avant la première poignée de main entre les deux dirigeants, le locataire de la Maison Blanche avait donné le ton dans un tweet pour le moins surprenant de la part d'un président américain. Il avait attribué les mauvaises relations entre Washington et Moscou à... "des années de stupidité de la part des États-Unis".

Dans ses déclarations à Helsinki, Donald Trump s'en est aussi pris à l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle qui l'a porté au pouvoir. Puis il est revenu sur ses déclarations en affirmant avoir une "immense confiance" dans le renseignement américain.



Il a donc fait l'unanimité contre lui, une nouvelle fois, dans son camp et chez les démocrates qui ont fustigé son attitude face au leader russe qu'il a, selon eux, davantage traité en allié plutôt qu'en adversaire.



Donald Trump s'est montré irréfléchi, dangereux et faible Chuck Schumer, chef de l'opposition démocrate américain Partager la citation





À commencer par l'opposition. Ainsi, Chuck Schumer, chef de l'opposition démocrate au Sénat américain, a accusé lundi Donald Trump de s'être montré "irréfléchi, dangereux et faible".



"La Maison Blanche est maintenant confrontée à une seule, sinistre question : qu'est-ce qui peut bien pousser Donald Trump à mettre les intérêts de la Russie au-dessus de ceux des États-Unis", a-t-il écrit sur Twitter après la conférence de presse commune des deux dirigeants à Helsinki.



"Des millions d'Américains vont continuer à se demander si la seule explication possible à ce comportement dangereux est la possibilité que le président Poutine possède des informations nuisibles sur le président Trump", a-t-il ajouté.

Critiqué dans son propre camp

Trump a aussi été vivement critiqué dans son propre camp. Le chef de file des républicains au Congrès américain, Paul Ryan, a ainsi appelé lundi Donald Trump à "réaliser que la Russie n'est pas notre alliée".

Un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine Paul Ryan, chef de file des républicains au Congrès américain Partager la citation





"Il n'y a pas moralement d'équivalence entre les États-Unis et la Russie qui demeure hostile à nos idéaux et à nos valeurs fondamentales", a déclaré le président de la Chambre des représentants dans un communiqué.



John McCain a aussi ajouté son grain de sel. "Il est clair que le sommet d'Helsinki était une erreur tragique", a estimé l'élu dans un communiqué au vitriol, jugeant que la conférence de presse commune des deux hommes au terme de leur rencontre dans la capitale finlandaise était l'une "des performances les plus honteuses d'un président américain" et "un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine".



Même Arnold Scharzenegger s'en est pris au président américain. Dans un message sur Twitter, le gouverneur de Californie, excédé par la conférence de presse commune, a traité Donald Trump de "petite nouille mouillée", lui rappelant le slogan de sa campagne présidentielle : "L'Amérique d'abord".