et AFP

publié le 08/12/2018 à 23:48

Quand un député de la République répond au maître de la première puissance mondiale, ça ne se fait pas avec des mots mesurés. Samedi 8 décembre, Donald Trump s'est permis un commentaire de la situation en France, en pleines manifestations des "gilets jaunes". "Un jour et une nuit très triste à Paris", avait sobrement débuté "POTUS" sur Twitter.



Mais le locataire de la Maison Blanche en a profité pour attaquer l'accord de Paris sur le climat dans la foulée. "Peut-être qu'il est temps de mettre fin à l'accord de Paris, ridicule et extrêmement cher, et rendre l'argent aux gens en réduisant les impôts", a-t-il suggéré.

"N'insulte pas mon pays, radoteur", a lui a rétorqué Joachim Son-Forget, député des Français de l'étranger, dans un tweet en anglais assorti de plusieurs injures. "Donald le Gâteux est atteint d'incontinence cérébrale", a-t-il ensuite ajouté.

Des propos assumés par Joachim Son-Forget auprès de l'AFP : "Je sais être mesuré mais quand les choses sont aux antipodes de nos valeurs, il ne faut pas faire le dos rond", a-t-il défendu. Et d'ajouter : "Je suis parlementaire, pas chef d'État. Je défends mon pays et l'assume parfaitement".