et Marie-Pierre Haddad

publié le 03/02/2019 à 15:36

Nathalie Loiseau est-elle favorable à la procréation médicalement assitée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA) ? "J'ai des convictions personnelles que j'ai écrite dans un livre. Aujourd'hui, comme je suis membre d'un gouvernement, mes convictions personnelles ne regardent personne. J'écoute les Français".



La ministre des Affaires européennes estime que ses convictions personnelles sont à des années lumières de monsieur Bellamy (tête de liste Les Républicains ndlr) (...) Je suis pour une GPA éthique. Je suis contre la marchandisation des corps. Mais je ne vois pas pourquoi on se préoccupe de la marchandisation des corps quand il s'agit de GPA et qu'on ne se demande pas dans quelles conditions travaille une ouvrière du Bangladesh qui a 12 ans".

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Nathaile Loiseau a ajouté : "Si je suis favorable à la PMA et à la GPA, ça me regarde personnellement. Je ne dis pas que la PMA entraîne la GPA".