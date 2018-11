Emmanuel Macron croit en "un avenir" pour Ascoval et répond à Xavier Bertrand

publié le 04/11/2018 à 23:57

Emmanuel Macron assure qu'il croit en "un avenir" pour l'aciérie d'Ascoval à Saint-Saulve (Nord), en redressement judiciaire, même si rien n'est encore "acquis", dans un entretien accordé dimanche 4 novembre au Courrier picard, La Voix du Nord et L'Union.



"Je suis le premier à dire lorsqu'un site industriel n'a pas d'avenir. Je l'ai fait en un autre temps pour Whirlpool à Amiens. Et on a trouvé une solution de reprise et une autre option de développement. Là, je pense qu'il peut y avoir un avenir pour le site d'Ascoval", affirme le président de la République à la veille d'une "itinérance mémorielle" dans le Grand Est et les Hauts-de-France.

Les 281 salariés d'Ascoval ont repris espoir la semaine dernière. Le projet de reprise de l'usine par Altifort a été jugé "solide" et "crédible" par Bercy et un cabinet d'experts indépendants, même si des "fragilités" persistent, selon le gouvernement. "Je ne dis donc pas que c'est acquis, mais la situation est aujourd'hui bien plus consolidée qu'il y a quelques semaines. J'ai demandé au gouvernement de tout faire pour trouver une solution sur ce site", a ajouté Emmanuel Macron.

Le président en profite pour répondre à Xavier Bertrand

Dans le même temps, Emmanuel Macron accuse "d'opportunisme" et de "démagogie" le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand (ex-LR), qui l'a exhorté à sortir "du déni" sur la sécurité.



"Il y a beaucoup d'élus qui, aujourd'hui, se voient un destin national. C'est légitime. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans l'opportunisme. Je leur laisse leur opportunisme et leur agitation", a répliqué le président de la République. "Je ne suis pas dans l'opportunisme, je suis dans l'action. Je ne suis pas dans la démagogie, je suis dans les solutions", ajoute-t-il encore en direction de l'ancien ministre du Travail.



Ces dernières semaines, Xavier Bertrand, qui avait longtemps ménagé le chef de l'État, l'avait également accusé de laisser "assassiner" l'aciérie d'Ascoval