publié le 13/12/2018 à 07:07

Les réseaux sociaux, terrain de débat pour les "gilets jaunes". Là où le mouvement a commencé, les membres ne sont pas tous en faveur d'un acte 5, après l'attaque perpétrée à Strasbourg mardi 11 décembre.



Sur les groupes Facebook les plus suivis, des voix s'élèvent pour demander une trêve dans le mouvement : "Vous ne devriez pas manifester samedi", lâche l'un d'eux. "La police aura plus besoin de retrouver le tueur que de courir après les casseurs", poursuit-il. "Une pause n'est pas incompatible avec le mouvement", écrit un autre.

"Pas question, la vie doit continuer, on ne doit pas s'arrêter à cause d'un terroriste", "nous touchons au but, baisser la garde serait gâcher un mois de mobilisation", affirment d'autres.

Beaucoup d'internautes tentent, eux, de concilier manifestation et hommage aux victimes de l'attentat, en proposant de porter un foulard ou un brassard noir pour marquer leur soutien aux familles, comme le propose un membre. Une minute de silence et une marche blanche à Paris sont également évoquées.



Mais l'attentat de Strasbourg reste un sujet sensible sur les réseaux sociaux. Devant la violence des débats, certains modérateurs ont choisi de bloquer les publications, en attendant que le climat s'apaise.

