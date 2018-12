publié le 21/12/2018 à 07:09

L'acte VI du mouvement des "gilets jaunes" c'est pour demain, samedi 22 décembre. Le week-end dernier, 66.000 personnes s'étaient mobilisées pour l'acte V, après des mesures annoncées par Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat. Depuis, la mobilisation semble marquer le pas, mais certains manifestants sont plus déterminés que jamais. Du coup, côté sécurité c'est un peu un entre-deux. En effet policiers et gendarmes anticipent une mobilisation moins forte ce samedi. Mais les appels à différents types d'actions restent nombreux, et sur tout le territoire.



Impossible donc d'éviter un nouveau déploiement des forces de l'ordre, même si les effectifs seront moins importants. À Versailles, certains "gilets jaunes" organisent un rassemblement symbolique devant le château, avant une marche vers Paris. Face à l'incertitude sur le nombre de participants, le parc et le château ont été conviés par la préfecture à fermer leurs portes.

Dans la capitale également un nouveau dispositif est prévu. Ce ne sera pas Paris ville morte, mais le périmètre de l'Élysée sera de nouveau verrouillé et les contrôles renforcés. D'autre groupes de "gilets jaunes" ont appelé à bloquer les frontières : au Boulou, vers l'Espagne, à Menton vers l'Italie, ou au niveau du tunnel du Mont Blanc. Les gendarmes pourraient donc être appelé à débloquer les autoroutes Enfin de nombreux événements surprises sont annoncés, à chaque fois des forces mobiles seront envoyés sur place.

À écouter également dans ce journal

Politique - L'Assemblée a voté cette nuit les mesures promises aux "gilets jaunes" comme la revalorisation de la prime d'activité, ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires.



Justice - Peter Cherif, alias Abou Hamza, considéré comme le commanditaire de l'attentat de Charlie Hebdo, a été interpellé dimanche dernier à Djibouti. Il a été placé en garde à vue dans l'attente d'un transfert vers la France.



International - Le secrétaire d'État à la Défense, Jim Mattis, a annoncé sa démission cette nuit. C'est une conséquence du retrait des troupes américaines de Syrie annoncé la veille par Donald Trump.



Sport - Le rugby se réforme après la mort de Nicolas Chauvin. Trois changements de règle ont été adoptés hier pour limiter la violence des chocs : interdire les plaquages à deux sur un même joueur, abaisser la ligne de plaquage sous la poitrine et interdire les affrontements tête contre tête.