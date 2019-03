publié le 04/03/2019 à 08:08

Carlos Tavares sort la sulfateuse. Le patron de PSA a fustigé la décision du Parlement européen de réduire de 40% les émissions de CO2 d'ici à 2030. Selon lui, cela pourrait considérablement fragiliser la filière automobile. "13 millions de salariés sont otages d'un débat de société", a-t-il déclaré dans les colonnes du Figaro.



"Le vote du Parlement européen est un vote contre l'industrie européenne. (...) Le chemin qui est pris nous emmène dans l'impasse et ce sera très douloureux", prévient le dirigeant, qui est également président de l'Acea, le lobby européen des constructeurs automobiles.

Et Carlos Tavares ne s'arrête pas là. S'il refuse de remettre en cause le développement des voitures 100% électriques, il évoque un acharnement sur le diesel. "La société a décidé de tuer le diesel. Passons à autre choses (...) Mais comment nos concitoyens pourront-ils disposer dans des conditions économiques raisonnables d'une pleine liberté de mouvement ? Ces questions sont traitées avec une légèreté et un amateurisme atterrants."

À écouter également dans ce journal

Météo - Le vent souffle sur la France. De fortes rafales sévissent sur une bonne moitié nord, nord-ouest du pays. 44 départements ont été placés en vigilance Orange, du Morbihan au Bas-Rhin, jusqu'au Nord.



International - Abdelaziz Bouteflika sera donc bien candidat. Le dirigeant algérien, au pouvoir depuis 20 ans, a fait lire un message à la télévision. Mais on ne l'a pas vu. Il est toujours hospitalisé en Suisse. Le président n'est plus que l'ombre de lui-même depuis son AVC en 2013. Les Algériens manifestent leur colère dans la rue.



Politique - Emmanuel Macron lance la campagne des Européennes. Avec une tribune qui sera publiée demain dans plusieurs journaux européens, et une interview donnée à la Rai hier soir, la télévision italienne.