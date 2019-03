publié le 03/03/2019 à 18:56

Le chiffres officiel est tombé : 633.213 visiteurs ont arpentés les allées du salon de l'agriculture cette année. Malgré des chiffres en légères baisses (672.000 en 2018), c'est un "bon résultat" pour Jean-Luc Poulain, président du salon.





"Je trouve que ce salon est très positif parce que, bien-sûr le nombre de visiteurs est important pour l'équilibre financier du salon, mais au delà de ça il y a la santé des agriculteurs, le dialogue entre les agriculteurs et les consommateurs, le dialogue avec les médias. Tout cela a été extrêmement positif durant neuf jours" ajoute-t-il au micro RTL. Selon Jean-Luc Poulain, cette 56ème édition du Salon de l'Agriculture est "la plus positive depuis 10 ans".

Depuis quelques années, le Salon de l'Agriculture est de plus en plus vert, bio et prend de plus en plus en compte le bien-être animal. "On voit très bien que nos concitoyens demandent plus de bio, plus de traçabilité. Tout cela, les agriculteurs se mettent en marche pour y répondre", explique encore le président du Salon.