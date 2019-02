Salon de l'agriculture 2019 : Poiscaille : le circuit court des produits de la mer

publié le 26/02/2019 à 04:51

Les circuits courts ont un vrai succès auprès des consommateurs et ça se voit au Salon de l'agriculture. C'est l'une des tendances de cette année, comme le prouve le stand de la start-up Poiscaille.



Deux jeunes pécheurs ont mis des grands posters de homards et de coquille Saint-Jacques et expliquent leur concept aux visiteurs, car c'est aussi le salon des produits de la mer.

Comme il existe des paniers de légumes livrés à domicile toutes les semaines, là ce sont des casiers qui contiennent 4 kilos de poisson, ou 2 kilos de coquillage. Le contenu change en fonction de la pèche et des saisons.

Après vous être abonné, vous recevez dans un point relais de votre ville du poisson frais en moins de 72 heures. Poiscaille garantit une pèche durable, pas de chalut.

Le circuit court à le vent en poupe

Il y a un vrai engouement des Français pour les circuits courts, qui représentent environ 5% de la consommation française. Mais ils devraient se développer, car la loi oblige désormais les cantines à acheter 50% de produits locaux ou sous signe de qualité.



Le circuit court se fait sous forme de vente a la ferme, des agriculteurs qui se regroupent et ouvrent ensemble des magasins, ou vendent sur internet. En général, les produits sont de meilleure qualité.



C'est surtout pour les agriculteurs et les pêcheurs une façon d'avoir un meilleur revenu. Les 60 pêcheurs de Poiscaille gagnent 20% de plus que leurs collègues. Les clients du site reçoivent leurs poissons frais directement chez eux pour une vingtaine d'euros par mois, sans intermédiaire, donc pas forcément plus cher qu'en grande surface.