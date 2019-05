publié le 18/02/2019 à 08:26

À chaque édition sa mascotte. Pour ce Salon de l'Agriculture 2019, la star sera donc Imminence. Cette vache laitière de race Bleue du Nord est en photo sur toutes les grandes affiches.



Âgée de 5 ans, cette dernière, qui pèse tout de même 700 kilogrammes, a été élevée à Saint-Aubin, près de Maubeuge, dans l'Avesnois. "Elle a un caractère docile, elle est très calme, très curieuse. Je suis hyper content d'avoir pu choisir cette bête là pour être l'ambassadrice des Bleues du Nord", lance Gilles Druet, son propriétaire.

Ce fils et petit-fils d'exploitant agricole n'est pas peu fier de débarquer dans la capitale avec sa famille et ses bêtes. "Cette vache est en haut de l'affiche et on est très content d'aller à Paris (...) C'est une vache très gentille qui a pris goût aux caméras et aux photographes", précise de son côté son épouse.

Pour cette famille de passionnés, c'est aussi une véritable reconnaissance. Surtout que la Bleue du Nord est une race qui a failli disparaître. Aujourd'hui, quelque 570 bêtes sont recensées alors qu'il y en avait près de 500.000 il y a un siècle. "C'est un aboutissement du travail que l'on fait depuis une dizaine d'années sur le maintien de petites races locales", explique Gilles Druet.



Imminence et la famille Druet ont donc rendez-vous à Paris le 23 février prochain, date d'ouverture du Salon de l'Agriculture 2019. Comme chaque année, des millions de visiteurs sont attendus pendant dix jours à la Porte de Versailles.