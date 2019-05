Abaisser la vitesse sur les routes réduit-il vraiment la pollution ?

publié le 29/05/2019 à 04:56

Est-ce que réduire la vitesse a un réel impact sur la pollution ? À Lyon, elle a été limitée il y a un mois à 70 km/h sur le périphérique. À Paris également, la maire Anne Hidalgo a souhaité hier, mardi 28 mai, la réduire à 50 km/h, là aussi su le périphérique. Mias est-ce que cela sert vraiment à quelque chose?



Au sujet de la pollution de l'air, une voiture qui va moins vite consomme donc moins d'énergie. En conséquence, les émissions de CO2 nocives pour le climat baissent donc baisser la vitesse aurait un effet positif pour lutter contre le réchauffement. Pour autant, concernant la pollution qui encrasse nos poumons et qui nous rend malade, l'abaissement de la vitesse serait sans doute moins spectaculaire. Mais même si la réduction est faible, les 35 kilomètres du périphérique parisien, qui est une autoroute en zone urbaine, émettent un tiers de la pollution en Ile-de-France, donc il y aurait un impact.

L'impact le plus important serait la baisse des accidents

Il y a un surtout un avantage plus net sur la pollution sonore. À ce sujet les experts du bruit sont formels, réduire la vitesse de 20km/h à Paris sur le périphérique aurait un vrai avantage, si en plus vous changez le bitume et vous mettez un revêtement anti-bruit, les 100.000 riverains du périphérique dormiraient beaucoup mieux. L'impact le plus important, il serait le nombre d'accidents. En effet, quand il y a cinq ans la vitesse a été réduite a Paris de 80 à 70 km/h, il a baissé de 15% et permis d'avoir d'une année sur l'autre 132 blessés en moins.