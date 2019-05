Aux États-Unis, un anaconda femelle a fait des bébés "tout seul"

publié le 29/05/2019 à 04:20

Comme le disait Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule ! Cette femelle anaconda en a même fait plusieurs. Anna, un anacoda femelle de 8 ans a donné naissance à 3 petits... toute seule, sans l’aide d’un mâle ! Il s'agit d'un cas de parthénogenèse, un mode de reproduction monoparental existant chez certains animaux.



Comme le rapporte Le Huffington Post, cette femelle anaconda était hébergée dans un vivarium de Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, exclusivement féminin, justement pour éviter que les anacondas ne se reproduisent. Mais cela n'a pas empêché Ana de mettre bas de trois petits toute seule dans ce vivarium.

Les biologistes et vétérinaires ont d'abord vérifié qu'aucun des anacondas était un mâle et qu'il ne s'agissait pas d'un accouchement retardé. Après vérification, l'animal n'avait jamais été mis en contact avec un mâle de son espèce, il s'agit donc bel et bien d'un cas de parthénogenèse.

Copie génétique exacte de leur mère et donc des clones !

En vérifiant l'ADN des petits anacondas, les vétérinaires ont pu constaté qu'ils étaient la copie génétique exacte de leur mère et donc des clones ! La reproduction solitaire par parthénogenèse est très surprenante et paraît impossible, mais c'est pourtant assez commun chez les insectes. C'est par exemple le cas des abeilles dont les spécimens mâles naissent exclusivement via ce processus. C'est beaucoup plus rare chez les vertébrés, seules quelques espèces, comme le Dragon de Komodo ou certaines vipères, sont en mesure de se reproduire de cette manière.



Concernant Ana l'anaconda, si un de ses trois petits est mort quelques jours après sa naissance, les deux autres vont très bien. Elle devra par contre les élever toute seule, faute de papa anaconda !