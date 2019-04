publié le 05/04/2019 à 06:52

Redoublez de vigilance en ouvrant vos mails. Une arnaque aux mobiles fait des ravages en ce moment sur le web. Le principe est simple, vous êtes contacté par Amazon afin de gagner le dernier téléphone mobile à la mode, en général pour l'iPhone 10 ou le Galaxy S10, pour 1,50 euro seulement. Pour cela, il faut simplement remplir un sondage.



Sauf qu'une fois que vous avez donné vos coordonnées bancaires, on vous prélève bien plus que la somme initialement demandée et surtout, vous pouvez toujours attendre votre smartphone.

En réalité, vous donnez l'autorisation à des sites frauduleux de vous prélever chaque mois la somme de 65 voire 75 euros. Tous ses sites de malfaiteurs sont basés à Chypre et vous empêchent d'avoir la possibilité d'annuler votre abonnement. La seule solution pour y mettre fin est donc de faire opposition sur votre propre carte bancaire pour bloquer ces prélèvements.

À écouter également dans ce journal

Politique - Une partie de la loi anti-casseurs est censurée par le Conseil Constitutionnel.Selon les sages, l'interdiction administrative de manifester n'est pas conforme à la constitution française.

Tendances - Les véhicules de secours ne vont plus payer les péages sur l'autoroute. Les sociétés d'autoroutes vont permettre à ceux qui interviennent en urgence, souvent pour sauver des vies, de passer les péages gratuitement, peu importe le type d'intervention.



Société - C'est le coup d'envoi de la 25e édition du Sidaction ce vendredi 5 avril. Pour effectuer un don, il vous suffit d'appeler le 110 ou bien d'envoyer le mot "don" par sms au 92110.