Face au trafic de drogue qui s'organise autour de l'école de leurs enfants, des parents d'élèves ont décidé d'agir dans la ville de Saint-Denis. Tout récemment encore, du cannabis a été retrouvé dans l'enceinte de l'école. Les dealers y trouvent refuge quand ils cherchent à échapper à la police. Depuis plus d'un mois maintenant, les parents manifestent quotidiennement et formant symboliquement une chaîne humaine. "Pour nous l'école est un lieu public (..) on n'en veut pas" de ce trafic, s'insurge Mamoudou, un parent d'élève.

Car depuis, des mois, le trafic de drogue gangrène cette cité. Lamri, une mère de famille, voit les trafiquants, jusque dans la cour de récréation. Les murs d'enceinte ont été rehaussés, des vigiles engagés. Mais pour Ariane Weil-Sali, professeur des écoles et déléguée du syndicat SNUIPP-FSU, cela ne résoudra pas le problème.

La mairie de Saint-Denis, qui se dit démunie, demande l'intervention de l'État. Vingt-et-un policiers supplémentaires sont attendus ces prochaines semaines, dans les quartiers, touchés par le trafic de drogue.

