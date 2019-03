publié le 08/03/2019 à 06:58

Ils nous soignent et pourtant eux aussi sont malades : 97% des médecins ont été au moins une fois en situation d'épuisement professionnel, selon une grande étude menée dans les hôpitaux. Ils sont 56% à travailler plus de 50 heures par semaine. Par ailleurs, seulement 10% des femmes ne prennent pas un congé maternité complet.



Les soignants français font partie de ceux qui s'occupent le moins de leur santé, selon une étude menée auprès d'environ 3.000 praticiens. "Les médecins sont dans le mythe du super-héros qui n'est jamais malade, qui est très fort face aux collègues et aux patients", confie sur RTL l'anesthésiste Nicole Smolsky, médecin reconnue qui a passé toute sa carrière à s'oublier. "Moi, j'ai eu un accident grave avec fracture de côtes et fractures dorsales : j'ai travaillé pendant une semaine avant d'aller faire des radios" raconte-t-elle, "je prenais des antidouleurs et des anti-inflammatoires, ça ne m'étais pas venue à l'idée que je puisse avoir besoin de m'arrêter".

Autre exemple lors de sa première grossesse en 1982 : "on n'avait droit qu'à un mois et demi de congé sur l'année et la grossesse était inclue dedans. J'ai accouché un 31 décembre et mi-janvier, j'étais au travail et mon fils était à la crèche".

À écouter également dans ce journal

Le Cardinal Barbarin veut démissionner - Il va rencontrer le Pape qui actera ou non son départ. L'archevêque de Lyon a été condamné à six mois de prison avec sursis jeudi 7 mars pour non dénonciation d'abus sexuels.



Football - Les Rennais ont réalisé unvéritable exploit, hier soir, en s'imposant 3 buts à 1 contre les Gunners d'Arsenal, en 8ème de finale aller de la Ligue Europe.