publié le 28/02/2019 à 10:39

Vous avez dit retraite ? Pas pour Christian Chenay. À 97 ans, ce médecin, exerçant à Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne, est toujours en exercice. Impossible pour lui de quitter ses patients avec seulement deux autres généralistes pour 19.000 habitants.



Il a vissé sa première plaque de médecin en 1951. "Si on s'arrête de travailler, on déconnecte très vite et la santé s'en va", explique-t-il au micro de RTL, et "surtout, j'ai pas mal de vieux clients auxquels je suis un peu attachés". Par ailleurs, "je m'occupe d'une maison de retraite de religieux, si j'étais pas là, ils n'auraient vraiment pas grand monde", ajoute-t-il.

La salle d'attente de son cabinet est pleine : le docteur reçoit 25 patients par jour, qui s'inscrivent sur une liste à l'entrée. Ils sont prêts à attendre des heures pour voir "leur" médecin. "C'est un très bon docteur, il me suit depuis 40 ans", raconte l'un d'entre eux. "Il m'a vue grandir, il sait qui je suis, je parle avec lui sans complexes", partage une autre. "C'était le médecin de mes grands-parents, mes parents, maintenant moi et mes enfants. On sent tout de suite que c'est quelqu'un qui sait, même si physiquement on sent un peu la fatigue".

"Le jour où je fatiguerai, j'arrêterai", confie Christian Chenay. "Pour le moment, ça ne me fatigue pas donc je continue". Son fils, âgé de 67 ans, médecin aussi, a, de son côté, choisi de prendre sa retraite.