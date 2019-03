publié le 07/03/2019 à 12:25

Les pharmaciens vont-ils pouvoir prescrire certains médicaments sur ordonnance ? C'est ce que propose Thomas Mesnier, député LREM de Charente et rapporteur général de la loi santé. Il a déposé un amendement à ce sujet, pour des pathologies dites simples et du quotidien comme l'angine, la conjonctivite ou la cystite. L'idée c'est que "le pharmacien puisse délivrer des traitements selon protocole" afin de mettre en oeuvre des solutions concrètes et rapides pour aider les Français", défend l'ancien urgentiste sur RTL.



Une partie des médecins sont furieux. "Le pharmacien d'officine est une sécurité sanitaire et on veut les faire changer de métier", s’indigne Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président de la Fédération des médecins de France sur RTL. Il accuse le député de "dégrader la prise en charge des Français" et l'enjoint à plutôt "prendre des mesures contre la désertification".

"L'exercice isolé du médecin, c'est fini", affirme de son côté, Thomas Mesnier, qui défend des équipes de soin "pluri-professionnelles" . L'amendement prévoit d'ailleurs une "courte formation" aux protocoles pour les pharmaciens.