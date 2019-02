publié le 14/02/2019 à 06:24

La fin de l'A380 est dorénavant actée. En sursis depuis quelques temps, à cause du manque de rentabilité de l'appareil, Airbus a annoncé mettre fin à la production alors que les livraisons cesseront en 2021.



Une décision prise après que la compagnie aérienne Emirates a décidé de réduire ses commandes de ce gros porteur. "La conséquence de cette décision est que notre carnet de commandes n'est plus suffisant pour nous permettre de maintenir la production de l'A380, a déclaré Tom Enders, le président d'Airbus, dans un communiqué". Emirates remplace cette commande par une autre pour 40 A330neo et 30 A350.

Il faut dire que l'A380, malgré une véritable prouesse technique, n'a jamais réellement convaincu. Jugée trop chère, peu rentable et inadaptée au marché des transports aériens, la production de ce vaisseau amiral, dont le prix est estimé à 400 millions d'euros, va donc logiquement s'arrêter.

En réalité, il n'y a que 220 avions de ce type en service et Airbus les fabriquait à un rythme extrêmement faible, soit six à huit appareils par an. Si l'on compare ce chiffre avec les deux exemplaires par jour de l'A320, best-seller des avions européens, l'A380 est un flop. Un échec qui s'explique par une rentabilité insuffisante, et une mauvaise conception marketing.

