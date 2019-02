publié le 14/02/2019 à 19:02

Faute de commandes, Airbus a donc annoncé la fin de la production de l'A380. "L'A380 est un avion extraordinaire, ça ça n'a pas changé (...), mais c'est un avion particulier, un quadrimoteur, un très gros avion et le transport aérien évolue et cet avion a eu des difficultés à trouver des commandes ces dernières années", a expliqué sur RTL Guillaume Faury, le futur président exécutif du groupe.



"Commercialement, on n'a pas eu le succès qu'espéraient les fondateurs du programme, mais ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai qu'à l'époque Airbus a fait un pari extraordinaire et il a permis derrière de faire l'A350", a souligné Guillaume Faury.

Ce 3.000 postes qui sont susceptibles d'être impactés par cet arrêt, toutefois Guillaume Faury se veut rassurant. "On est une entreprise en croissance ce qui nous donne beaucoup d'opportunités pour redéployer (nos salariés), donc le redéploiement est effectivement le mot. On va s’asseoir avec nos partenaires sociaux et nos salariés. On est habitués dans notre industrie à gérer des montées et des descentes (...) C'est des choses que j'espère et je pense que l'on va arriver à gérer en bonne intelligence et le mieux possible avec nos salariés", a-t-il expliqué.

En revanche, il s'est refusé à se prononcer sur d'éventuelles suppressions d'emploi. "Je suis capable de vous le dire sans avoir passé les phases de consultations et sans avoir consulté sur les sites".