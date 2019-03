publié le 20/03/2019 à 05:41

"Des instructions ont été prises sans mon assentiment", a déclaré devant le Sénat le ministre de l'Intérieur après les violences de l'acte 18 des "gilets jaunes". Conséquence : la purge continue. Après le préfet de police de Paris, c'est son directeur de cabinet qui s'apprête à être viré, tout comme le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération.



Christophe Castaner estime que ses consignes n'ont pas été appliquées, que l'ex-préfet Michel Delpuech et ses hommes ont pris des libertés quant à l'usage restreint des armes de défense, que les fouilles en amont n'étaient pas suffisantes... Sanction immédiate : c'est toute une chaîne de commandement qui fait les frais. Ainsi que les hommes sur le terrain sont orphelins de leurs chefs.

En coulisse, certains policiers s'agacent de cette décision. Pour eux, Christophe Castaner fait sauter des fusibles. Un officier estime même qu'il est inimaginable que des instructions aient pu échapper aux politiques car Christophe Castaner, ce week-end comme les 17 précédents, était présent en centre de crise, avec des remontées en temps réel des actions menées sur le terrain.

À écouter également dans ce journal

Église - Philippe Barbarin est toujours cardinal. Mardi 19 mars, le Pape a refusé la démission du prélat. Le Vatican évoque la présomption d'innocence. Le Cardinal Barabrin se met toutefois en retrait de ses fonctions.



Lycées - Le lycée de votre enfant est-il un bon lycée ? L'Éducation nationale publie aujourd'hui leurs indicateurs de réussite, c'est-à-dire leur pourcentage d'obtention du Bac. Une donnée qui permet de voir si le lycée fait progresser les élèves pour obtenir des notes meilleures qu’escomptées.



Rural - On en vient maintenant à cette nouveauté : des points retraits de colis à la ferme, une aubaine pour les consommateurs en milieu rural. L'entreprise Agrikolis travaille avec le site de e-commerce "C Discount" depuis un mois, dans les Hauts-de-France... Et ça fonctionne.