publié le 02/02/2019 à 17:11

Un mobilisation importante et sous tension. Quelque 5.400 manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville de Valence, dans la Drôme, ce samedi 2 février. Ils ont bravé la pluie et le froid pour cette marche régionale organisée à l'occasion de l'acte 12 des "gilets jaunes".



Si le rassemblement s'est déroulé dans une ambiance bon enfant dans un premier temps, de brèves échauffourées ont éclaté lorsque les manifestants ont bifurqué vers la préfecture, contrairement à ce qui était prévu. Ce face à face tendu a pris fin quand les "gilets jaunes" ont repris leur marche dans une autre direction.

Dès la fin de la matinée, des "gilets jaunes" venus de Lyon, de Saint-Étienne, d'Ardèche, de Marseille ou encore de Corse s'étaient rassemblés aux cris de "Macron démission" sur un parking de supermarché près de l'entrée Valence-sud de l'autoroute A7, fermée par les autorités.

Ils ont ensuite pris la direction d'un centre-ville aux airs de ville fantôme, quasiment vidé de ses habitants et véhicules, alors que les commerces demeuraient fermés depuis le matin avec de nombreuses vitrines protégées par des panneaux de bois.

18 interpellations

Parmi les organisateurs de la marche, Michael Bridon, manutentionnaire intérimaire de 44 ans et "gilet jaune" de la première heure à Valence, clamait son impatience face au gouvernement. "Ça fait bientôt trois mois qu'on est dans la rue et monsieur Macron n'a plus de solution à l'urgence sociale. On ne veut plus des paroles, on veut des actes. Le gouvernement doit écouter la misère sociale", a-t-il exhorté.



En début d'après-midi, la préfecture, qui avait dit craindre la venue de casseurs, a annoncé l'interpellation de 18 personnes et la saisie d'une centaine "d'armes blanches ou par destination", dont des haches, des sabres, des couteaux, machettes et gourdins sur plus de 30 points de contrôle mis en place autour du centre-ville.