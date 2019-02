publié le 19/02/2019 à 05:23

Édouard Philippe en tête, plus de la moitié du gouvernement et de nombreux représentants de la classe politique participeront ce mardi 19 février à des rassemblements contre la hausse des actes antisémites. Au total, 541 actes antisémites ont été recensés en 2018, un chiffre en hausse de 74% sur un an.



Et les actes antisémites ne cessent de faire la une de l'actualité ces dernières semaines. Des portraits de Simone Veil ont été tagués, un arbre en hommage à Ilan Halimi a été scié ou encore des insultes ont été proférées contre Alain Finkielkraut.

Face à ce constat, la question de l'enseignement de la Shoah est-il à la hauteur ? Pour Telma et Maëlle, deux élèves d'un lycée du IVe arrondissement de Paris, la réponse est non. Au point que certains élèves choisissent parfois d'apprendre par leurs propres moyens.

À écouter également dans ce journal

Justice - Une troisième plainte va bientôt être déposée contre Monseigneur Ventura, l'ambassadeur du Vatican en France. Il est une nouvelle fois accusé d'attouchements sexuels.



Société - 7% des décès sont liés à l'alcool en France, ce qui représente 41.000 morts. La consommation moyenne est encore trop élevée dans l'hexagone alors que 40% des Français reconnaissent boire au moins une fois par semaine.



International - N'en déplaise à Donald Trump, le Royaume-Uni ne veut pas récupérer ses jihadistes. Londres, qui s’est positionné hier, estime que les combattants islamistes doivent être jugés là où ils ont été arrêtés.