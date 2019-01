publié le 11/01/2019 à 05:56

Du jamais vu en France. Ce jeudi 10 janvier, le seuil des deux millions de signatures a été franchi pour la pétition pour le climat baptisée "L'affaire du siècle". Cette pétition est en fait un appel en faveur d'un recours contre l'État pour inaction climatique.





La Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France ont adressé le 17 décembre une requête préalable au gouvernement, accusant l'État de "carence fautive" par son "action défaillante" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les représentants de l'État ont deux mois pour répondre, les ONG planifiant ensuite un recours juridique devant le tribunal administratif de Paris.



"La France ne respecte pas ses objectifs de court terme que ce soit en matière de réduction de gaz en effet de serre, de développement des énergies renouvelables ou d'amélioration de l'efficacité énergétique", estime notamment la requête, mettant en parallèle engagements législatifs et diplomatiques, et manquements.

Jeudi, les ONG ont indiqué "attendre désormais du Premier ministre une réponse à la hauteur", se disant "déterminées à passer ce printemps à la 2ème étape, en portant ce recours devant le tribunal administratif" et préparant "des rendez-vous de mobilisation citoyenne".

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - La mairie de Bourges craint le pire pour samedi. La ville pourrait accueillir l'épicentre du mouvement en cet acte 9. La ville du Cher a commencé à démonter ses horodateurs et fait retirer les engins de chantier. Les musées de la commune seront quant à eux fermés toute la journée.



Justice - Ventesprivées.com accusé de tromperies sur les prix. La Répression des fraudes saisit la justice et dénonce de faux rabais pour attirer les clients. En clair, on vous fait croire qu'un article est en promotion, et ce n'est pas le cas. L'entreprise dément.



Handball - Les handballeurs Français se lancent dans le Mondial ce soir à Berlin. Pour leur premier match, ils affronteront le Brésil à partir de 20h30. Objectif pour cette compétition : un troisième titre de rang, avec une équipe renouvelée.