publié le 14/02/2019 à 22:44

Les lycéens et les étudiants franciliens se mobilisent vendredi 15 février pour le climat. À 14 heures, ils se rassembleront devant le ministère de la Transition écologique et solidaire à Paris, pour y lire un manifeste intitulé "Zéro degré ou zéro pointé". Un texte dans lequel il appelle l’État à "déclarer l’état d’urgence écologique et sociale".



Un première avant un acte 2 le mois prochain. De jeunes Français ont en effet appelé à une "grève pour le climat" nationale le 15 mars, relayant l'appel mondial de l'adolescente suédoise Greta Thunberg à l'origine de mobilisations dans de nombreux pays.

"Nous, collégiens, lycéens et étudiants, avons notre mot à dire face à l'inaction de la majorité de nos aînés. C'est notre avenir qui est en jeu", écrivent ces jeunes Français dans un communiqué de la plateforme Youth for Climate France.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - L'aide-soignant soupçonné de violences dans un Ehpad d'Arcueil a reconnu les faits et va être déféré en vue d'une présentation devant le tribunal de Créteil vendredi.



Économie - Airbus a annoncé jeudi la fin de la production de l'A380, son emblématique géant des airs entré en service en 2007, en bout de course faute de commandes et qu'il cessera de livrer en 2021.



Politique - Alain Juppé a expliqué, des sanglots dans la voix, qu'il quittait la mairie de Bordeaux et le "combat politique" pour le Conseil Constitutionnel, parce que "l'esprit public est devenu délétère".