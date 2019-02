Les complémentaires santé afficheront leurs garanties en euros d'ici 2020

publié le 14/02/2019 à 21:45

Fini les pourcentages, place aux montants en euros. Les complémentaires santé se sont engagées jeudi 14 février à modifier d'ici 2020 leurs tableaux de garanties, avec des "exemples concrets de remboursement en euros" et non plus en pourcentage, pour "une meilleure information des assurés".



À partir de l'an prochain, chaque assuré y verra plus clair sur ses garanties de frais de santé. Les assurés n'auront plus à se demander combien leur Sécu et leur complémentaire prennent en charge, ni quel sera leur reste à charge.

Les fédérations des assureurs (FFA), des mutuelles (FNMF), des institutions de prévoyance (CTIP) et l'Union des organismes d'assurance maladie complémentaire (Unocam) ont signé "un accord de place national" portant sur "la lisibilité des garantie de complémentaire santé", indiquent-elles dans un communiqué commun.

Un texte paraphé "devant la ministre" de la Santé, Agnès Buzyn, a précisé le ministère, rappelant que cet accord concrétise un "engagement (pris) en juin 2018" dans le cadre de la réforme "100% santé", qui prévoit le remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et audioprothèses d'ici 2021.

15 "exemples communs" de garanties

En pratique, les complémentaires se sont accordées sur 15 "exemples communs" de garanties : consultations médicales avec et sans dépassement d'honoraires, paire de lunettes (monture et verres) ou encore appareil d'aide auditive, selon un document dont l'AFP a obtenu copie.



Pour chaque acte ou produit, le tarif réglementé ou le prix moyen national servira de référence et les montants à la charge de l'Assurance maladie, de la complémentaire et de l'assuré seront "présentés en euros".



Cette nouvelle mouture est censée s'appliquer "à compter de 2020", précisent les quatre fédérations du secteur, ajoutant que leurs membres sont "invités à (la) diffuser dès 2019" auprès des assurés.