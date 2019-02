publié le 11/02/2019 à 21:47

Un incendie, pour le moment d'origine inconnue, a ravagé lundi 11 février environ 3.000 m2 d'un atelier de l'école de production Boisard de Vaulx-en-Velin, dans la métropole de Lyon, sans faire de blessé, a-t-on appris de sources concordantes.



Appelés peu avant 5 heures du matin, les sapeurs-pompiers ont mis plusieurs heures à maîtriser les flammes dans ce bâtiment qui était vide au petit matin, selon les pompiers et une source policière.

Jusqu'à 83 pompiers et 27 engins ont été engagés, équipés de sept lances dont trois sur échelles. Le dispositif a ensuite été allégé et peu avant 9 heures, le feu était maîtrisé, permettant à la police d'entamer ses premières constations.

Associée au projet de réhabilitation en cours porté par l'école, la Région Auvergne-Rhône-Alpes portera finalement à 7 millions d'euros son aide prévue dans le budget du chantier qui est estimé pour l'instant à 10 millions d'euros, a annoncé lundi soir dans un communiqué le président LR du Conseil régional Laurent Wauquiez. Ajoutée à celle d'un mécène privé, cette participation doit permettre de réhabiliter "l'ensemble du site" de l'établissement.

Un violent #incendie vient de se déclarer ce lundi matin dans la zone industrielle de la ville de #vaulxenvelin dans la banlieue lyonnaise. pic.twitter.com/5RLcLnQKIC — Mickaël Soares (@MikeSoares69) 11 février 2019

"L'avenir des jeunes et leur formation est la priorité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour moi il est hors de question que ce sinistre casse la dynamique de l'Ecole Boisard", a souligné Laurent Wauquiez qui a rencontré sur place les équipes de direction et pédagogique de l'école.



"C'est pourquoi j'ai souhaité que la Région s'engage et dans l'urgence, pour permettre aux élèves de continuer à apprendre sur les sites voisins, et dans la durée en permettant la reconstruction des locaux", a-t-il ajouté.



Des contacts ont été pris en ce sens par la Région avec des établissements équipés d'ateliers d'usinage pour "limiter la rupture dans le temps de l'apprentissage" des élèves ces prochaines semaines.



L'école de production Boisard propose un enseignement très technique niveau CAP ou Bac Pro. Elle prépare notamment aux métiers de la mécanique automobile, la métallurgie, du bâtiment ou de l'ébénisterie.