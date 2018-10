Les actualités de 18h - Ouistreham : face à face tendu entre pro et anti-migrants

publié le 27/10/2018 à 19:31

Ils s'étaient déjà affrontés sur les réseaux sociaux. Pro et anti-migrants se sont retrouvés face-à-face ce samedi 27 octobre au port d'Ouistreham, dans le Calvados lors de manifestations.



Avec les slogans "Dehors les fachos" et "Ouistreham aux Français", la rencontre des pros et anti-migrants a été particulièrement tendue. Le Parti de la France est venu réclamer l'expulsion de la centaine de migrants qui se sont installés à Ouistreham, dans l'attente de grimper dans un camion pour l'Angleterre.

Selon Bruno Hirout, responsable local du Parti de la France, les migrants sont les responsables de tous les maux récents dans la ville. "Il faut expulser ces gens qui n'ont rien à faire ici, ils créent de l'insécurité. Il y a eu des accidents, des enfants intimidés, des agressions sur des Ouistrehamais. Pour résoudre ces problèmes, il faut les expulser, c'est simple", affirme-t-il.

Un discours que les pro-migrants sont venus contredire, ils sont cinq fois plus nombreux à s'être déplacés. "Ce sont des fachos qui appellent à la haine. C'est important de montrer qu'on est là en soutien, on a un message de tolérance", dit l'un deux.



Les deux manifestations ont fini par se disperser sur le port. Les migrants sont eux restés sous la pluie, frigorifiés.

Face à face houleux à #Ouistreham entre pros et antis migrants. Plus de 250 personnes et un fort dispositif policier ! #Normandie @tendanceouest pic.twitter.com/CWUOsnuRBk — Simon Abraham (@Simon__Abraham) 27 octobre 2018

