Les cas les plus extrêmes sont dénoncés sur les réseaux sociaux par des employés. La SNCF promet diverses récompenses pour inciter les agents à plus de performance. Une pratique qui tend à se généraliser et dont les syndicats critiquent les effets néfastes.



"La CGT n'y est pas favorable puisque la reconnaissance du travail, c'est le salaire, et que celui-ci est gelé depuis plusieurs années" à la SNCF, explique à l'AFP Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots.

Pour la direction de la SNCF, l'organisation de concours de performance ne pose pas de problème."Nos managers sont encouragés à innover, à s'adapter et à faire preuve d'autonomie", explique la direction. Car "c'est au plus proche du terrain, du quotidien des agents, que beaucoup de choses se jouent", justifie-t-elle. Et "quelques maladresses sans conséquences ne sauraient pas remettre en question un tel mouvement".



Une pratique que la SNFC ne remet pas en cause

Parmi les challenges qui inquiètent les syndicats, il y a les concours du plus petit nombre d'accidents du travail (AT). Comme le "challenge-AT" du technicentre (service de maintenance des trains) de Paris Rive Gauche. En jeu : des pizzas récompensant 200 jours sans AT, ou des chèques-cadeaux de 30 euros par agent d'une équipe n'ayant pas connu d'accident pendant un an.



Du côté de la CGT, on déplore que "la direction de l'établissement semble jouer et faire des coups de com sur un sujet sensible", commente Romain Pitelet au micro de RTL. "Sur ces métiers-là, un accident du travail ça peut-être très grave. On fait rouler des trains, on ne doit pas mégoter avec la sécurité", déplore le syndicaliste.



Un effet pervers dénoncé par Erik Meyer, secrétaire fédéral de Sud Rail. "On en arrive à des accidents du travail cachés ", car "c'est toute l'équipe qui reçoit la récompense. Celui qui se sera fait mal culpabilise. On lui dit : "C'est bon, dans deux jours on atteint le challenge...", explique-t-il à l'AFP.





Une pratique que la SNFC ne remet pas non plus en cause. "Il s'agit d'une initiative locale et managériale, qui existe depuis 2017 à Paris Rive Gauche. Mais en aucun cas notre politique sécuritaire ne pourrait être réduite à ça", a expliqué à RTL la direction du Technicentre.