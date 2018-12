et Félix Roudaut

publié le 27/12/2018 à 08:39

La mobilisation des "gilets jaunes" va coûter très cher. Comment permettre aux commerces de se refaire une santé ? Gontran Thüring, délégué général du conseil national des centres commerciaux, réclame par exemple d'avancer d'une semaine le début des soldes d'hiver. Une proposition que soutient totalement le député La République en Marche (REM) Patrick Vignal.





"Je pense que c'est une bonne initiative d'avancer les soldes. La période a été difficile dans les cœurs de villes. Il est donc important qu'on puisse avoir ces soldes pour que les commerçants ne mettent pas leurs salariés au chômage partiel", assure l'élu de l'Hérault sur notre antenne, avant d'annoncer qu'il soutiendra ce projet dès vendredi 28 décembre.

L'ancien socialiste comprend le besoin des commerçants de "refaire de la trésorerie" alors que 43.000 salariés se trouvent au chômage partiel et que les journées de mobilisation des porteurs de chasuble vont coûter près de 2 milliards d'euros aux commerçants. "Il faut redresser notre économie et les commerçants et les artisans en font partie. Il est donc important qu'on avance les soldes", estime-t-il.