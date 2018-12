Après l'attentat à Strasbourg, les festivités de Noël seront "moins enfantines"

publié le 24/12/2018 à 10:31

La messe de Noël sera forcément particulière à Strasbourg. Deux semaines après l'attaque terroriste perpétré dans la ville alsacienne, la vie a peu à peu repris son cours et s'apprête à célébrer Noël, ce lundi 24 décembre.



Dans ce contexte forcément particulier, les mesures de sécurité seront une nouvelle fois renforcée même si les habitants ont repris "un rythme normal". "On continue de vivre même si on préférait ce qu'on a connu, il y a 10 ans, pour les plus anciens. Il faut qu'on s'habitue, il ne faut pas être inquiet en permanence mais il faut être vigilant", lance Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg.

Tradition oblige, la messe se tiendra dans la cathédrale de la ville, non loin de rues où le terroriste Chérif Chekatt a semé la mort. "Il y a quelque chose d'un peu tragique mais ça n'exclut pas le message de Noël, assure l'archevêque. C'est quelque chose de plus grave que les autres années, c'est moins enfantin mais c'est tout aussi important de rappeler que c'est le bien que l'emporte".