publié le 28/12/2018 à 08:17

Alexandre Benalla continue de faire parler de lui. L'ancien chargé de mission de l'Élysée n'a pas rendu son passeport diplomatique, malgré une lettre recommandée du Quai d'Orsay en juillet dernier. L'Élysée demande publiquement à Alexandre Benalla de s'expliquer sur ses voyages en Afrique auprès de chef d'État, notamment au Tchad.



Pour les Républicains, "c'est l'affaire Benalla qui se poursuit", commente Gilles Platret, maire LR de Chalon-sur-Saône, porte-parole du parti au micro de RTL. "On est très interrogatifs sur le scénario qui est présenté publiquement, c'est-à-dire sur ce conflit qui opposerait subitement Alexandre Benalla à monsieur Macron", ajoute-t-il.

"Nous, ce que nous demandons, c'est que la lumière soit faite. On voudrait notamment comprendre pourquoi le passeport diplomatique de monsieur Benalla lui a été délivré quinze jours après sa supposée suspension (...). Il y a le problème de savoir pourquoi il le garde", interroge le porte-parole des Républicains, pour qui cela est "une affaire dans l'affaire" et qui dénonce "la continuation de l'opacité dont monsieur Macron a entouré certaines pratiques".

"Il nous faut aujourd'hui, et les Français le demandent, plus de clarté dans cette affaire", juge le maire de Chalon-sur-Saône, qui ajoute que "la justice doit se saisir de ça (...) il nous semble nécessaire qu'elle étende ses investigations pour savoir pourquoi et comment il est détenteur d'un passeport diplomatique 15 jours après sa suspension et comment alors qu'il n'est plus à l'Élysée, il continue de s'en servir pour des actions dont on a besoin de savoir ce qu'elles sont en réalité".