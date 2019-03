publié le 25/03/2019 à 18:44

Les pompes funèbres abusent. C'est en tout cas ce que révèle le rapport annuel de la Direction générale de la concurrence. La répression des fraudes a effectué des contrôles dans près de 600 établissements l'an dernier. Résultat ? Entre devis surgonflés et ventes forcées, les deux tiers présentent des anomalies.



En clair, certains agents profitent tout simplement de la vulnérabilité de leurs clients. Pourtant, depuis 20 ans, un devis-type a été imposé au secteur funéraire, dans le but de protéger les familles. Non seulement ces devis ne sont pas toujours proposés aux familles endeuillées, mais, quand ils le sont, les prix et les services ne sont pas clairement affichés.

Certains incluent même dans le devis des prestations funéraires obligatoires, comme certains soins donnés au défunt, alors qu'elles ne le sont pas. C'est la fraude la plus fréquente.

Les prix des inhumations et des crémations ne cessent d'augmenter et varient dorénavant entre 3.000 et 5.000 euros. Et dans cette période difficile à gérer, les familles, souvent vulnérables, ne doivent pas être trompées.

Transports - Le trafic ferroviaire est très perturbé ce lundi entre Paris et le Sud-Ouest. La SNCF n'est pas en cause, ce sont les salariés du papetier Arjowiggins qui ont manifesté ce matin à la gare de Vendôme, dans le Loir et Cher, car leur usine est menacée de liquidation judiciaire.



Société - Au Mans, la situation est particulièrement tendue entre forces de l'ordre et forains. Ces derniers se mobilisent depuis quelques jours pour dénoncer une décision de la mairie, qui souhaite que les manèges soient dorénavant installés à la périphérie de la ville.



Société - Aujourd'hui en France, on compte 1,6 million de fumeurs de moins qu'en 2016. C'est énorme. Si plusieurs explications existent, la hausse des prix y est pour beaucoup.