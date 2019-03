publié le 19/03/2019 à 16:59

Les résultats peuvent paraître glaçants. Selon plusieurs études menées au Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), à la Fondation Roi Baudouin et au cœur de l’institut national d’assurance maladie invalidité (Inami), 40% des Belges préconisent d'arrêter les traitements coûteux qui prolongent la vie des plus de 85 ans, comme le rapporte Le Soir.



Une solution radicale qui engendrerait rapidement "une médecine à deux vitesses, entre les patients qui doivent se contenter de la Sécu et ceux qui ont les moyens de se payer les médicaments non remboursés ou les opérations auxquelles ils n’auraient plus accès", poursuit le journal belge.

Les études démontrent que les réponses apportées par les Belges sont liées à la perspective et l'âge qu'ont les patients. Ainsi, "si 69% des Belges estiment légitime de dépenser 50.000 euros pour un traitement vital, ils ne sont plus que 28% à conserver cette opinion si le patient a plus de 85 ans".

"Ces pourcentages en faveur de l’exclusion sont choquants", a fustigé le professeur Elchardus, qui a mené l’enquête pour l’Inami. Et pour cause, "seulement" 35¿% des personnes interrogées s’opposent à ce qu’on arrête les soins vitaux pour les plus âgés.