Le réchauffement climatique va conduire à "une augmentation des quantités de pollen" à l'origine de gênes ou d'allergies respiratoires, avertissent trois réseaux de surveillance de la qualité de l'air à l'occasion de la Journée Française de l'Allergie, ce mardi 19 mars. L'augmentation des pollens entraînera donc potentiellement plus d'allergies. Environ une personne sur quatre souffre d'allergies aux pollens en France.



Un constat que les professionnels ont déjà pu observer. Le printemps 2018, très chaud, a favorisé les pollens et entraîné une hausse des consultations. "En avril dernier, on a été submergés par des allergies parfois sévères aux pollens de bouleau, dont la quantité était exceptionnellement élevée", explique le docteur Sophie Silcret-Grieu, membre du Conseil d’administration de l’association Asthme et Allergies.

Et de préciser que les patients qui ont été sensibilisés l'an passé "risquent de voir s'aggraver leur allergie aux pollens d'arbres". Une situation qui provoque l'inquiétude des professionnels. "On sait que dans un certain nombre de cas ces allergies peuvent évoluer vers un asthme", souligne Sophie Silcret-Grieu. Or, l'asthme est souvent diagnostiqué avec du retard, "ce qui peut mettre les gens en danger".