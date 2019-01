et Ryad Ouslimani

publié le 20/01/2019 à 22:58

Des manifestations de "gilets jaunes" ont eu lieu ce dimanche 20 janvier, avec une mobilisation moindre que le samedi, mais dans un esprit plus calme, recherché par les participants. Ailleurs, des manifestations ont eu lieu pour exprimer le ras le bol des violences. Ainsi à Caen, au moins 200 personnes sont venues dire "stop" aux violences qui émaillent les manifestations de "gilets jaunes".



Elles ses sont réunies devant l'hôtel de ville, en réponse à un appel lancé il y a quelques jours par de simples citoyens, appel sur Facebook intitulé "maintenant, la paix". Des citoyens qui se disent attachés à la démocratie, au dialogue social et au respect des institutions.

"C'est un rassemblement qui s'inscrit dans une démarche apolitique. Nous ne voulons plus de violences. Nous voulons aussi nous lever contre les actes et propos racistes, antisémites, les discours complotistes, homophobes, sexistes. Et maintenant, la paix !", a clamé l'un des organisateurs de l’événement.

