Courchevel : ce que l'on sait de l'incendie qui a ravagé un immeuble

publié le 20/01/2019 à 18:50

La station de ski de Courchevel 1850, statut huppée des Alpes située en Savoie, a vu l'un de ses immeubles prendre feu rapidement dimanche 20 janvier. Le bilan est de deux morts et 25 blessés, dont 4 dans un état grave, ont annoncé les autorités.



Les personnes décédées sont deux saisonniers dont les identités n'ont pas encore pu être précisées. Très tôt, vers 4h30, un feu, dont les causes et l'origine restaient à ce stade indéterminées, s'est déclaré dans un bâtiment accueillant des saisonniers, parmi lesquels figurent des ressortissants étrangers, selon la préfecture.

Dès leur arrivée, les soldats du feu ont estimé que la situation était "déjà critique" et le feu "déjà généralisé, si bien qu'ils ont décidé de se concentrer en premier lieu sur l'évacuation des personnes présentes, a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur du service départemental d'incendie et de secours, le colonel Emmanuel Clavaud relayé par l'AFP.

Des habitants échappés par la façade

Deux personnes, qui figurent parmi les quatre blessés graves, ont sauté du balcon pour échapper aux flammes, a rapporté M. Clavaud, en précisant que leur pronostic vital n'était pas engagé. Les deux autres blessés graves, dont les jours ne sont pas en danger, souffrent de brûlures et d'intoxications au monoxyde de carbone, a ajouté le colonel des pompiers. 21 autres personnes ont été légèrement blessées dans cet incendie.



"Des jeunes se sont échappés de l'immeuble par la façade en s'aidant des balustrades, certains descendaient en sous-vêtements", a confié Victor, en weekend chez des amis, et qui rentrait de soirée lorsqu'il a vu de la fumée s'échapper du bâtiment et des fenêtres exploser.



Michel et Annick, deux habitants de la station, ont de leur côté raconté à l'AFP qu'un de leurs amis séjournant dans l'immeuble avait "pris ses jambes à son cou" après avoir entendu "fuego, fuego" (feu, en espagnol). Les soixante personnes qui logeaient dans cet ancien hôtel datant des années 1970 ont été prises en charge dans une salle communale.

Les sinistrés relogés

La municipalité de a mis en place un numéro vert (0800 008 902) à destination des familles des sinistrés, et a assuré que le sinistrés seraient relogés "dans la journée". Le maire de Philippe Mugnier a souligné un "grand élan de solidarité" au sein de la station, annonçant la mise en place dans l'après-midi d'une cellule d'aide médico-psychologique.



Selon la préfecture, l'incendie, qui a mobilisé au total plus de 130 sapeurs-pompiers, a été circonscrit vers 8h00. En milieu de journée, une odeur âcre de fumée était toujours présente au cœur de la station et des pompiers découpaient le toit du bâtiment, d'où s'échappaient encore de petites flammes et de la fumée, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'immeuble devait être réhabilité

Selon le maire, le bâtiment recevait habituellement les saisonniers travaillant pour un groupe à la tête de plusieurs hôtels et restaurants haut de gamme de la station. Un permis avait été délivré en décembre par la mairie en vue d'une réhabilitation de l'immeuble, a ajouté l'édile.



Jean-Pierre, qui quittait dimanche sa résidence secondaire, a assuré à l'AFP que cet ancien hôtel, dont le rez-de-chaussée est actuellement occupé par une boutique de luxe, avait longtemps été fermé, jusqu'à ce que le propriétaire du groupe hôtelier "y installe ses équipes". Le dernier contrôle du bâtiment "devait certainement dater", a admis devant des journalistes le sous-préfet d'Albertville Frédéric Loiseau.