et Claire Gaveau

publié le 20/01/2019 à 07:54

Le mouvement des "gilets jaunes" maintient le rythme. Quelque 84.000 manifestants se sont rassemblés dans la rue sur l'ensemble du territoire, un chiffre similaire à celui évoqué la semaine passée.



Si la mobilisation est apparue en légère baisse à Paris, elle était très forte en régions. En première ligne ? Toulouse, où 10.000 personnes se sont rassemblées, mais aussi à Bordeaux, Rennes, Lyon ou Lille.

L'acte 10 tout juste achevé, certaines "gilets jaunes" se tournent déjà vers samedi 26 janvier alors que l'acte 11 est déjà sur les rails. Il faut dire que beaucoup de manifestants ne sont pas convaincus par le grand débat national initié par Emmanuel Macron. "Ce grand débat semble biaisé, il y a un certain nombres de sujets qui semblent interdits et d'autre part, la technique utilisée est une porte ouverte (...) pour détourner le débat", explique Frédéric, manifestant à Paris.

International - Aux États-Unis, Donald Trump a proposé un compromis pour sortir du "shutdown", le blocage budgétaire qui paralyse le pays depuis près d'un mois.Le président américain a offert un statut temporaire à un million de migrants en échange du financement de son mur frontalier avec le Mexique.



Société - Place aux manifestations des femmes ce dimanche que ce soit à Paris, Toulouse, Pau, Valenciennes ou encore Saint-Brieuc. Dans les rues de la capitale, le rendez-vous est donné à 11 heures à la Tour Eiffel.



Football - Le carton du PSG face à Guingamp avec des triplés de M'Bappé et Cavani et un doublé de Neymar. Une victoire fleuve (9-0) historique au Parc des Princes. En revanche, Monaco sombre un peu plus dans la crise avec une humiliation, devant son public, contre Strasbourg (1-5).