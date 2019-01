publié le 19/01/2019 à 11:20

Après des semaines de mobilisations, les "gilets jaunes" ont développé leur propre application pour smartphones : "GJ-France". Disponible sur Android et probablement bientôt sur iOS, celle-ci a pour objectif principal de recenser le nombre de "gilets jaunes" actifs lors des manifestations afin de présenter aux médias une source d'information différente que celle du ministère de l'intérieur.



L'application "GJ-France", conçue par des bénévoles "gilets jaunes", "va devenir votre compagnon idéal lors de tous les rassemblements", est-il écrit dans la description de l'application. Celle-ci a également pour but de rassembler et de fusionner les nombreuses pages Facebook et comptes Twitter dédiés aux "gilets jaunes".

Via l'application, vous pouvez donc indiquer que vous soutenez les manifestations ou que vous êtes mobilisés. Outre le recensement des manifestants, l'application prévoit prochainement un service de covoiturage et d'hébergement entre "gilets jaunes", ainsi que des solutions en cas d’urgence sur un événement.