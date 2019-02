publié le 24/02/2019 à 18:55

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser des trottinettes électriques pour vous déplacer. Mais certaines de ces trottinettes sont aujourd'hui ciblées par des pirates informatiques, qui affirment pouvoir prendre le contrôle des engins à distance, et évidemment lorsqu'ils sont en marche.



C'est la société américaine de sécurité Zimperium qui a trouvé cette faille sur l'une des trottinettes les plus vendues : la Xiaomi M365. Vidéo à l'appui, l'entreprise montre qu'il est possible d'agir sur son comportement en bluetooth. Un piratage extrêmement dangereux alors que ces engins se multiplient sur nos routes et doivent bientôt circuler dans les voies de bus en ville jusqu'à 25km/h.

Les trottinettes en libre service à Paris ne sont pas touchés par ce bug. Si vous possédez une trottinettes électrique de ce type, voici ce qu'il faut faire. La marque Xiaomi a été prévenue de cette faille. Contactée, elle explique qu'une mise à jour sera rapidement disponible pour les utilisateurs.

