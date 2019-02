et Marie-Pierre Haddad

publié le 24/02/2019 à 17:30

Des drapeaux français et européens dans les classes. Le projet de loi "pour une école de la confiance" a été adopté en première lecture, à l'Assemblée nationale le 19 février dernier.



Elle impose la présence de ces drapeaux, ainsi que de l'hymne national dans les salles de classe. Jusqu'ici, la présence obligatoire des drapeaux était limitée au fronton des écoles.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 24 février, François Bayrou n'approuve pas cette mesure. "Je n'ai jamais confondu l'amour du pays et les valeurs républicaines et les emblèmes qui sont censés le matérialiser. Il faut soutenir tout ce qui est adhésion au pays et à la République", explique-t-il.

Et d'ajouter : "Quant à la multiplication des emblèmes, ceux qui aiment ça l'approuveront, mais moi je suis un peu plus distant".