publié le 24/02/2019 à 17:44

L'agression a été très violente ce samedi 23 février aux alentours de 18 heures. Les faits se sont déroulés dans le XXe arrondissement de Paris, boulevard de Belleville. Un homme a été agressé à coups de sabres et de couteaux par une dizaine d'hommes. Selon Le Parisien qui rapporte l'affaire, la victime a pu se réfugier dans un restaurant puis les agresseurs ont pris la fuite avant l'arrivée des secours et de la police.



Le pronostic vital de la victime est engagé, selon Le Parisien. L'homme a notamment une blessure profonde à l'arme blanche au flanc droit et présente plusieurs plaies aux bras et aux mains. Il a été transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et a pour le moment refusé de parler avec les enquêteurs. Selon le quotidien, l'homme serait proche de la mouvance islamiste. L'enquête a été confiée au deuxième district de police judiciaire.