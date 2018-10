publié le 06/10/2018 à 19:31

Il refusent de voir couler l'Aquarius. Une impressionnante vague orange a déferlé dans les rues de Marseille ce samedi 6 octobre, rappelant la couleur de la coque du bateau. Des milliers de personnes ont appelé à "tendre la main" aux migrants qui se trouvent à bord du du navire de SOS Méditerranée. L'Aquarius est bloqué à quai dans le port de Marseille en attendant de trouver un pavillon pour repartir en mer.



"Il n'y a pas d'alternative, soit on tend la main soit on laisse les gens mourir sous nos yeux", a déclaré la directrice de SOS Méditerranée Sophie Bleau au cours de la manifestation. Un seul mot d'ordre : laisser l'Aquarius reprendre la mer, alors qu'il est bloqué à Marseille depuis jeudi 4 octobre. "L'Aquarius, SOS Méditerranée, Médecins sans Frontières, personne ne fait de politique, nous sommes des sauveteurs et pour ça on est criminalisés, on nous empêche de travailler et ça c'est inacceptable", a déclaré Frédéric Pénard, directeur des opérations de l'ONG.

L'agression dont ont été victimes les militants de SOS Méditerranée était toujours dans les esprits. Vingt-deux personnes ont été arrêtées et leur garde à vue a été prolongée pour violences en réunion. Jean-Luc Mélenchon, présent au rassemblement, veut faire interdire le groupe identitaire : "Ils sont dangereux, ils sont sur une base de haine aveuglée. Il s'agissait d'une opération d'intimidation incroyable (...) donc je crois qu'il est temps pour le pouvoir de se rendre compte qu'ils sont dangereux", a déclaré le patron de la France insoumise.

À écouter également dans ce journal :

Art - À Londres lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's, une oeuvre de Banksy a fait sensation. Juste après le coup de marteau du commissaire priseur, le tableau s'est auto-détruit. Rien de paranormal, c'était un coup à la Banksy. Sotheby's garde peut-être la blague en travers de la gorge, car l'oeuvre venait d'être adjugée pour plus d'un million d'euros.



Religions - Le pape François a tapé du point sur la table à propos de la pédophilie dans l'Église, affirmant que "Le silence ne peut plus être toléré" et a ordonné une enquête approfondie dans les archives du Vatican sur le cardinal américain Theodore McCarrick.



Société - Plusieurs centaines de femmes ont répondu à l'appel de Muriel Robin et ont manifesté à Paris. En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon.Faire bouger les choses est l'objectif de ce gouvernement. Muriel Robin et les associations présentes demandent au gouvernement des moyens à hauteur du problème. Aujourd'hui, la lutte contre les violences faites aux femmes ne représente que 0,007% du budget total de l'État.