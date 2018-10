et AFP

publié le 06/10/2018 à 18:25

"Vous n'y êtes pour rien, il n'a pas le droit". Debout sur un banc, devant des manifestants portant des banderoles "sauvons les femmes" ou des photos de victimes de violences conjugales, Muriel Robin prend la parole dans un mégaphone. La comédienne fait partie des personnes à l'initiative du rassemblement citoyen organisé ce samedi 6 octobre, devant le palais de justice de Paris, pour dire "stop" aux violences faites aux femmes.





La comédienne, qui dit que son rôle de Jacqueline Sauvage, condamnée pour le meurtre en 2012 de son mari violent après 47 ans d'enfer conjugal, ne l'a "pas laissée indemne", avait appelé à ce rassemblement quelques semaines plus tôt pour que les victimes de violences conjugales "ne meurent plus dans l'indifférence totale". Signataire, avec 87 autres personnalités, d'une tribune dans Le Journal du dimanche, elle a également lancé une pétition en ligne intitulée "Sauvons celles qui sont encore vivantes".

"C'est une honte, c'est indécent, ça nous concerne tous et toutes", poursuit Muriel Robin devant la foule. La comédienne demande une "augmentation du budget aux associations qui accompagnent les victimes", la "création de centres d'hébergement dans tous les départements", "la formation des hommes de loi" et "l'éviction systématique du conjoint violent et le port obligatoire du bracelet électronique".

Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il faut se rassembler Muriel Robin Partager la citation





"Nous n'avons pas le droit de lâcher ces femmes. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il faut se rassembler", dit la comédienne. Parmi les personnes présentes dans ce rassemblement se trouvent la députée de La France insoumise Clémentine Autain, la maire de Paris Anne Hidalgo ou la sénatrice socialiste Laurence Rossignol.



En 2016, 225.000 femmes ont subi des violences conjugales et 123 ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit environ une tous les trois jours. Diffusé lundi soir, le téléfilm Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, réalisé par Yves Rénier, a réuni près de 8 millions de téléspectateurs sur TF1, un record pour une fiction française depuis 2015.



Jacqueline Sauvage est sortie de prison en décembre 2016, à 69 ans, après une grâce totale accordée par l'ancien président de la République François Hollande. Devenue pour beaucoup un symbole des victimes de violences conjugales, son histoire a suscité une forte mobilisation mais également divisé l'opinion.